موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي إيفرتون على ملعب استاد جوديسون بارك نادي ليفربول ، في بداية منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١:٣٠ ظهراً بتوقيت القاهرة.

صاحب الأرض هو صاحب الصدارة في جدول المسابقة حتى الآن، حيث فاز الفريق في الجولات الأربعة السابقة ويمتلك ١٢ نقطة في رصيده، كانت آخر مبارياته في الدوري انتهت بنتيجة ٤-٢ أمام نادي برايتون ، أظهر الفريق أداء قوي ومنظم منذ بداية الموسم ويسعى لاستكمال سلسلة الانتصارات وحصد النقاط ليتمكن من المنافسة على اللقب.

أما الريدز فهو صاحب المركز الخامس في الترتيب حتى الآن برصيد ٩ نقاط، حيث خاض الفريق ٤ مباريات تمكن من الفوز في ثلاثة منهم وتلقى هزيمة كبيرة في مباراته الأخيرة في المسابقة بنتيجة ٧-٢ أمام فريق أستون فيلا ، وجاءت نتيجة المباراة الأخيرة صادمة لجماهيره ويأمل صاحب اللقب أن يتمكن من تحقيق الفوز في المباراة القادمة لإرضاء جماهيره وإستعادة ثقتهم، وأيضاً سعياً لحصد النقاط والمنافسة على الصدارة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إيفرتون - ليفربول جوديسون بارك السبت 17 أكتوبر 2020،

29 صفر 1442،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

يغيب عن ليفربول جويل ماتيب وتشامبرلين للإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

من المتوقع أن يعتمد كلوب على التشكيل الآتي في مباراة إيفرتون، حيث أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفي خط الهجوم ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح