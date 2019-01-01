موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد إشبيلية، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب فانواي بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وإشبيلية يوم الإثنين 22 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 19 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خاض الريدز مبتارتين وديتين حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام بهدفين نظيفيين في المباراة النهائية التي أقيمت 1 يونيو الماضي.

حقق إشبيلية فوز بثلاثية مقابل هدف على حساب فريق دالاس، وذلك في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام ريدينج، شالكة، سيمبا، وحقق الانتصار في الثلاث مباريات، أنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 59 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 17 فوز و7 تعادلات، و 13 هزيمة.

ليفربول ومانشستر سيتي يتصارعان على حارس فنربخشة

موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

كلوب: صلاح سيعود لنا آخر يوليو ولن نحتاج إلى صفقات كثيرة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - إشبيلية استاد فانواي بارك الإثنين 22 يوليو 2019،

19 ذو القعدة 1440،

12:00 مصر، 01:00 السعودية LFCTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول في ثاني مبارياته التحضيرية شيردان شاكيري بسبب الإصابة، وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قرر المدرب يورجن كلوب منحه أجازة تستمر 3 أسابيع، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي يشارك ك منتخب بلاده في نهائيات الكان.

⏪⏪ A memorable evening against tonight's opponents. 👌🔴 pic.twitter.com/AjgCjMHTDO — FC (@LFC) July 19, 2019

سيخوض المدرب الألماني هذا اللقاء ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباريات الرسمية، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، فينالدوم، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي ديفوك أوريجي، ريان بروستر، هاري ويلسون.

التشكيل | 4-3-3

سيمون مينيوليه

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ناثانيل كلاين

جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا - أليكس تشامبرلين

ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هاري ويلسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لإشبيلية

لا يوجد غيابات في صفوف فريق إشبيلية قبل مواجهة ليفربول الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب بابلو ماشين لخوض هذه المواجهة.

سيدخل المدرب الإسباني بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدخل الثلاثي سيرجي جوميز، سيمون كيير، جابريل ميركادو في خط الدفاع، وسيتواجد في الأمام الثلاثي منير الحدادي، وسام بن يادير، بابلو سارابيا.

التشكيل | 4-3-3