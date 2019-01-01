موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفى

تشهد الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية بين ليفربول وأستون فيلا يوم السبت 2 نوفمبر 2019، 5 ربيع الأول 1441 هجريًا، على ملعب "فيلا بارك".

استكمل الريدز سلسة الانتصارات بعد أن نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تحقيق الفوز علي آرسنال بركلات الترجيح (5/4) ، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (5/5)، فى مباراة مثيرة للغاية، أما فى الدوري يتصدر الريدز جدول ترتيب البريمرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي أ.قرب منافسيه.

على الجانب الآخر، تأهل أستون فيلا لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، يعد أن خاض الفريق عشر مباريات حقق الفوز فى ثلاثة وتعادل فى 2 وخسروا فى خمس مواجهات .

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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أستون فيلا - ليفربول ملعب فيلا بارك السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لا يوجد غياب في ليفربول سوى جويل ماتيب الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مع عدم معرفة إذا ما كان النجم المصري محمد صلاح جاهزًا أم لا على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام الأخيرة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

صاروخية من أوكسليد 🤯pic.twitter.com/sB6BVlj9Sa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 31, 2019

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس أليسون، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي ميلنر، فابينيو، أوكسليد تشامبيرلين في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، ديفوك أوريجي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر ارنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبيرلين

ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - ديفوك اوريجي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا

لن يغيب عن فريق أستون فيلا فى هذه المباراة أمام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.

لا يغير المدرب صاحب 48 عامًا في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بتوم هيتون، وبيورن انجلز ونيرون منجس فى قلب الدفاع، وفي الأمام سيعتمد علي ويسلي موراييس

التشكيل | 4-1-4-1

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش