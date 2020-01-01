موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

تعود الحياة مجددًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بانطلاق مباريات ذهاب دور الـ16، وتحديدًا يوم 18 فبراير 2020، الموافق 23 جمادي الآخر، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه ليفربول على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

هذا الموسم مثالي حتى اللحظة بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، والتي تسعى إلى المحافظة على لقبها الأوروبي وتحقيق الإنجاز مرة أخرى، ولكن سيتعين عليها أولًا العبور من بوابة صعبة كبوابة كتيبة دييجو سيميوني.

أتلتيكو مدريد ليس في أفضل أحواله وهو ما يمكن استشفافه بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن قطبي الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلي لا سيما وأن حلم التتويج القاري لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

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أما ليفربول فهو شبه ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في حُلته الجديدة، ولكن الضغوطات كبيرة في سبيل استمرار الأداء الكاسح مع جيل من الأفضل في تاريخ الريدز واستمرار معانقة الأمجاد الأوروبية.

المباراة حتمًا تُنذر بإثارة شديدة ومتعة لا يمكن وصفها..

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الآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ليفربول واندا ميتروبوليتانو الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول ناثان كلاين وشيردان شاكيري فقط، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام أتلتيكو مدريد.

"For us, it’s important that we show all the time how much it means to us to play for this club" 🙌



Jürgen Klopp insists focus remains firmly on daily objectives... https://t.co/4Tfu7r8IQ1 — FC (@LFC) February 15, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على طريقته الاعتيادية (4-3-3) بأليسون في حراسة المرمى وأمامه فان دايك وجو جوميز مع منتصف ميدان بقيادة هندرسون وفي الأمام الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جيمس ميلنر - هندرسون - تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح



الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

يُعاني أتلتيكو مدريد غياب دييجو كوستا وتحوم شكوك حول جواو فيليكس وكوكي وألفارو موراتا وجواو فيليكس عدا ذلك فالقائمة مكتملة أمام ليفربول.

من المتوقع أن يعتمد دييجو سيميوني على طريقته المعتادة (4-4-2)، بأوبلاك في حراسة المرمى وسافيتش في الدفاع مع توماس بارتي وساؤول في منتصف الملعب وفي الأمام كوريا.

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - ساؤول

أنخيل كوريا - فيتولو