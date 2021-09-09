موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها على ملعب إيلاند رود، وما هي القنوات الناقلة؟

يحتضن ملعب إيلاند رود مباراة كبيرة، تجمع بين ليفربول مع ليدز يونايتد صاحب الأرض والجمهور، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول سيريد مواصلة الانتصارات، والاستعداد لدوري أبطال أوروبا، والخروج بنقاط المباراة كاملة في ظل سباقه على قمة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

أما بداية ليدز هذا الموسم، لم تكن هي الأفضل حتى الآن إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار بعد تعادلين وهزيمة، ويريد أبناء المدرب المخضرم ماوريسيو بيلسا، إيقاف نزيف النقاط أمام الريدز والخروج بنتيجة إيجابية أمام جمهورهم.

تكرار فضيحة 8-2 والأموال ضد التقاليد.. مجموعات موت محتملة في دوري أبطال أوروبا

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول؟

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد هو الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، على ملعب إيلاند رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد وليفربول؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليدز يونايتد - ليفربول الأحد 12 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيلاند رود

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

كويمين كيليهر

أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

عودة الريدز إلى مركز تدريبات @AXA استعدادًا لمواجهة الأحد المُقبل 💪 pic.twitter.com/JBK0vBcPly — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 9, 2021

التشكيل المتوقع لليدز يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بيلسا على التشكيل الآتي: