تعرف على موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يتطلع برشلونة لبدء عام 2024 بأفضل شكل ممكن وعدم التعثر من جديد في الدوري الإسباني ومواصلة الإيمان بحظوظه في المنافسة على اللقب الذي يحمله الموسم الماضي.

يواجه في تلك الأثناء فريق لاس بالماس صاحب المركز التاسع، والذي يطمح لتكبيد برشلونة صاحب المركز الرابع تعثرًا جديدًا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للبلوجرانا..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 4 يناير 2024 على ملعب جران كناريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عن طريق تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق لاس بالماس - برشلونة الخميس 4 يناير 2024

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1 جران كناريا عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالدو أراوخو - جواو كانسيلو

فيرمين لوبيز - سيرجي روبرتو - إلكاي جوندوجان

جواو فيليكس - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي