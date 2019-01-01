موعد مباراة قطر القادمة ضد عٌمان فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباراة قطرالقادمة ضد عٌمان في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

محمد مصطفي

يفتح ملعب الجنوب بالوكرة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين عٌمان وقطر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق المنتخب القطري فوزًا ثمينًا على منتخب بنجلاديش بهدفين دون رد، علي ملعب دكا في العاصمة البنجالية، وذلك في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكلًا من كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 2023، وبهذا الانتصار يصل العنابي إلى النقطة 7 ويحتل صدارة المجموعة الخامسة التي تضم كل من المنتخب العٌماني وبنجلاديش وأفغنستان والهند.

يأتي منتخب عٌمان فى المركز الثاني فى المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تحقيق الفوز الثاني في مشوار التصفيات على منتخب أفغانستان بثلاثية نظيفة، ى المباراة التى جمعت المنتخبين، على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضى"، ويسعي الأحمر العُماني لتحقيق الفوز وخطف الصدارة من المنتخب القطري المتصدر ب7 نقاط.

فيديو | أرضية ملعب كارثية بمباراة قطر وبنجلاديش

موعد مباراة قطر ضد عٌمان والقنوات الناقلة

أفضل وأسوأ مشاركة للمنتخب القطري في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم