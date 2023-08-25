تعرف على موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة هامة تنتظر برشلونة لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني على ملعب صعب عادة هو "لا سيراميكا" معقل فياريال.

النادي الكتالوني فاز في مباراة وتعادل في الأخرى خلال أول لقاءين له في الليجا، ويطمح لمواصلة السير قدمًا نحو الحفاظ على لقب البطزلة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فياريال وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 27 أغسطس 2023 على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة ل مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

تذاع مباريات الدوري الإسباني على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة فياريال وبرشلونة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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التشكيل المتوفع لفياريال

من المتوقع أن يدخل المدرب كيكي سيتيين المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: ألفونسو بيدراثا - خورخي كوينكا - ماتيو جابيا - خوان فويث

خط الوسط: أليخاندرو باينا - داني باريخو - رامون تيراتس

خط الهجوم: جيرارد مورينو - بن بيريتون دياز - ألكسندر سورلوث

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أوريول روميو - جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال