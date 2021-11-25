موعد مباراة فلامنجو وبالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سنتيناريو، بالأوروجواي نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2021، والتي تجمع بين فلامنجو البرازيلي، ونظيره بالميراس البرازيلي في مباراة ستكون مليئة بالإثارة والحماس.

بالميراس صاحب الخمس ألقاب في البطولة، سيدخل اللقاء، بهدف الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، فلامنجو يطمح للحصول على لقبه القاري الثالث، والمشاركة في مونديال الأندية، الذي تستضيفه الإمارات.

وفي التقرير التالي سنستعرف معًا على موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وبالميراس والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وبالميراس؟

موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وبالميراس، هو مساء السبت 27 نوفمبر 2021، على ملعب سنتيناريو في الأوروجواي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وبالميراس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث إذاعة بطولة كوبا ليبرتادوريس، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة والمثيرة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فلامنجو - بالميراس السبت 27 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD سنتيناريو

تشكيل بالميراس المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ويفرتون

خواكين بيكيريز– رينان – لوان جارسيا – ماركوس روشا

ويسلي سيلفا- زي رافاييل- رافاييل فيجا

روني - دودو- أدريانو

Faltando dois dias para a final, relembramos a nossa classificação há praticamente 2 meses: Veron ganhou do zagueiro, cruzou e Dudu carimbou a nossa vaga na decisão! ⚽️



VAMOS EM BUSCA DO TRI! 👊#AvantiPalestra #AlmaECoração #Palmeiras pic.twitter.com/PnT2T8pi6o — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 25, 2021

تشكيل فلامنجو المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

دييجو ألفيس

فيليبي لويس - دافيد لويز- رودريجو كايو- ماوريسيو إيسلا

بيريرا - ويليان آرو

برونو هنريكي- دي أراسكايتا- إيفرتون ريبيرو

جابرييل باربوسا