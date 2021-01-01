موعد مباراة فرنسا وكازاخستان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد كازاخستان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب فرنسا ضيفًا على منتخب كازاخستان على ملعب أستانا أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

يتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة في تصفيات المونديال، ويتنافس معهما على بطاقة التأهل منتخبات فنلندا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

تعادل المنتخب الفرنسي مع المنتخب الأوكراني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بهدفٍ لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة البوسنة والهرسك ضد فنلندا، لتصبح جميع فرق المجموعة بحوزتها نقطة واحدة باستثناء كازاخستان الذي لم يلعب في الجولة الأولى.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة فرنسا وكازاخستان في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة فرنسا وكازاخستان؟

موعد مباراة فرنسا وكازاخستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأحد 28 مارس 2021، الموافق 15 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكازاخستان؟

ستنقل مباراة البرتغال وآذربيجان على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كازاخستان - فرنسا الأحد 28 مارس 2021،

15 شعبان 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أستانا أرينا

التشكيل المتوقع لمنتخب كازاخستان

من المتوقع أن يبدأ المدرب تالجات بايسوفينوف بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-1-4-2

ستاس بوكاتيلوف

نورالي أليب - دميتري شموكو - سيرهي مالي

أزات نورجاليف

أيبول أبيكين - أبزال بيسيبيكوف - اشات تاجي بيرجين - يان فوروجوفسكي

أبات أيمبتوف - ماكسيم فيدين

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

غيابات منتخب فرنسا عن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 غير مؤثرة، حيث يغيب لاعبين فقط للإصابة هما نبيل فقير وحسام عوار، ولحق بهما بعد مباراة أوكرانيا نجولو كانتي.

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنيامين بافارد

أدريان رابيو - بول بوجبا

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - كينجسلي كومان

أوليفييه جيرو