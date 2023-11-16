تعرف على موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2024، يحل منتخب جبل طارق ضيفًا على المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله إلى البطولة.

على ملعب أليانز ريفيرا، ينتظر أن يكون منتخب جبل طارق خصمًا سهلًا وهو الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط.

بينما يحتل رفاق أنطوان جريزمان المركز الأول في مجموعة يتصدرها الديوك الفرنسيون.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للديوك..

ما هو موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 هو يوم السبت 18 نوفمبر 2023 على ملعب أليانز ريفيرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، من المرجح أن تجد مباراة فرنسا وجبل طارق على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - جبل طارق السبت 18 نوفمبر 2023

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports أليانز ريفيرا

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

برايس سامبا

ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - ويليام ساليبا - جوناثان كلاوس

وارن زائير إيمري.- أدريان رابيو

كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - ماركوس تورام