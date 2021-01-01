موعد مباراة فرنسا ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد البوسنة والهرسك في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تحل فرنسا ضيفًا على منتخب البوسنة والهرسك بجربافيكا ستاديون، في الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تعادل المنتخب الفرنسي مع أوكرانيا في الجولة الأولى، وتمكن من الفوز في الجولة الثانية على كازاخستان، ويحتل المركز الأول بمجموعته برصيد 4 نقاط، بينما البوسنة والهرسك بالمركز قبل الأخير برصيد نقطة من تعادل أمام فنلندا، وهي المباراة الوحيدة التي لعبها حتى الآن.

تسعى فرنسا لتحقيق الانتصار والحفاظ على صدارة المجموعة، وعلى الجانب الأخر البوسنة والهرسك يريد تحقيق فوز أو تعادل، حتى يعود للمنافسة ويشعل المجموعة.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة فرنسا والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة فرنسا ضد البوسنة والهرسك؟

موعد مباراة فرنسا والبوسنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأربعاء 31 مارس 2021، الموافق 18 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البوسنة والهرسك؟

ستنقل مباراة فرنسا والبوسنة والهرسك على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN Sports HD Xtra 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البوسنة والهرسك - فرنسا الأربعاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 جربافيكا ستاديون

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

من المتوقع أن يبدأ المدرب ديشامبس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

ليو ديوبويس - كليمون لونجليه - كورت زوما - لوكاس دين

تانجي ندومبيلي - بول بوجبا

عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - توماس ليمار

أنتوني مارسيال