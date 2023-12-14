تعرف على موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على حساب فالنسيا، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب ميستايا.

برشلونة، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد التعثر الأخير الذي تعرض له، عندما خسر من جيرونا، ليتراجع إلى المركز الرابع، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة إلى المنافسة على القمة.

أما فالنسيا، فشل في تذوق طعم الانتصار خلال آخر أربع مباريات، وستسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في مشواره بالدوري.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 16 ديسمبر 2023 على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة فالنسيا وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - برشلونة السبت 16 ديسمبر 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ميستايا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

جواو كانسيلو - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي