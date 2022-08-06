موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز القادمة في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يحل بيراميدز ضيفًا في لقاء الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 على غزل المحلة بهدف الحفاظ العودة للمنافسة من جديد.

بيراميدز يشعر بالانتعاش بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، حيث استعاد آمال المنافسة على لقب الدوري المصري.

أما غزل المحلة فلا يتحمل السقوط في أي مباراة حتى يتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، خاصة وأنّ الفريق يعاني في النتائج مؤخرًا وخسر لتوه من فيوتشر.

والآن نتعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة غزل المحلة وبيراميدز؟

موعد مباراة غزل المحلة وبيراميدز هو يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في ستاد المحلة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وبيراميدز ؟

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وبيراميدز هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.