موعد مباراة ضمك والخليج في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ضمك ضد الخليج في الجولة الثانية في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف نادي ضمك نظيره الخليج، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

ضمك افتتح مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بفوز ثمين خارج ملعبه على حساب الفيحاء بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمسابقة، ويسعى للفوز على حساب الخليج لمواصلة مشوار الانتصارات مبكرًا.

أما الخليج، فقد سقط في خسارة منطقية للغاية على ملعبه أمام الهلال، بطل الموسم الماضي بهدفين نظيفين، ويسعى لمصالحة جماهيره على حساب ضمك ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة ضمك والخليج في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ضمك والخليج؟

موعد مباراة ضمك والخليج، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 2 سبتمبر 2022، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والخليج؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة ضمك والخليج عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الخليج الجمعة 2 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع لضمك

التشكيل | 4-1-4-1

مصطفى زغبة

عبد الله هوساوي - فاروق شافعي - عبد القادر بدران - عبد الله العمار

آدم ماهر

عبد العزيز مجرشي - دوماجوج أنتوليتش - وليد العنزي - منصور حمزي

برونو دوارتي

التشكيل المتوقع للخليج

التشكيل | 5-4-1

دوجلاس فريديريش

حسين النويقي - عبد الله الشنقيطي - جمال بلعمري - عبد الله الحربي - حازم الزهراني

أيمن الحجيلي - لوكاس سوزا - أندريه بوكو - محمد السهلي

صالح آل عباس