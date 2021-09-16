موعد مباراة ضمك ضد الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ضمك والشباب، لحساب مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
الشباب بدأ الموسم بشكل متذبذب، ولم يتذوق طعم الانتصار فيه إلا مرة وحيدة وكانت في آخر مبارياته أمام الحزم، وسيسعى لمواصلة الانتصارات للعودة إلى الطريق الصحيح ومصالحة جماهيره.
على الجانب الآخر، ضمك هذا الموسم، حاله عكس الشباب تمامًا، ويقدم مستويات جيدة جعلته في المركز الخامس، بعد جمع سبع نقاط في أربع مباريات.
اختيارات المحررين
جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ضمك والشباب وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
ما هو موعد مباراة ضمك ضد الشباب؟
موعد مباراة ضمك ضد الشباب هو الجمعة 17 سبتمبر 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الشباب؟
يمكنك مشاهدة مباراة ضمك ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.
كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|ضمك - الشباب
|
الجمعة 17 سبتمبر2021،
|شاهد VIP
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
التشكيل المتوقع للشباب
التشكيل | 4-2-3-1
فواز القرني
متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور ليشنوفسكي - فواز الصقور
ألفريد ندياي - حسين القحطاني
كارلوس - إيفر بانيجا - سيبا
أوديون إيجالو
التشكيل المتوقع لضمك
التشكيل | 4-2-3-1
مصطفى زغبة
عبد الله العمار – فاروق شافعي – سيرجيو فيتور – عبد الله هوساوي
عبد العزيز مجرشي – بدر منشي
منصور حمزي - ميو تساكتاش - العربي هلال سوداني
إيميليو زيلايا