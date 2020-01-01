موعد مباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة شباب الأهلي ضد شاهر خودرو الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد شباب الأهلي لمباراة صعبة أمام شاهر خودرو الإيراني على ملعب الجنوب بقطر، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل شباب الأهلي المركز الأخير في المجموعة مناصفةً مع شاهر خودرو بدون رصيد من النقاط لكليهما بعد الخسارة على يد الهلال وباختاكور في الجولتين الأوائل.

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نقطة قد تمنح النادي الإيراني أفضلية هي عودة النشاط الكروي في إيران بعد أزمة كورونا، في الوقت الذي أُلغيّ فيه دوري الخليج العربي ولم تلعب أندية الإمارات أي مباراة رسمية منذ مارس الماضي.

في هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو؟

يلتقي شباب الأهلي مع شاهر خودرو مساء الإثنين 14 سبتمبر 2020، الموافق 26 محرم 1442، على ملعب الجنوب بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.