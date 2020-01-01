موعد مباراة شباب الأهلي ضد باختاكور، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة شباب الأهلي ضد باختاكور في منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، وماهي القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.

سيلعب نادي شباب الأهلي الإماراتي أمام نادي باختاكور الأوزباكي يوم الإثنين 10 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 16 جماد أخر 1441 هجرياً في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي تضم معه نادي الهلال السعودي بالإضافة إلى نادي شاهر خودرو الإيراني



نادي شباب الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بعد 16 جولة بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي الجزيرة، ويسعى شباب الأهلي في إبراز نجاحهم المحلي في آسيا من خلال مواجهتهم الأولى، في المقابل يتصدر نادي باختاكور الدوري الأوزباكي بفارق 19 نقطة بالإضافة إلى أنه مؤجل له مباراة حتى الأن لذلك هناك تركيز كبير من لاعبي الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .

ويعد نادي باختاكور هو المرشح الثاني في التأهل من هذه المجموعة بعد بطل النسخة الماضية نادي الهلال السعودي لذلك لن تكون مواجهة سهله للفريق الإماراتي الذي يرغب في فرض إسمه بقوة في منافسات هذه المجموعة،

المزيد من الفرق

نادي شباب الأهلي يسير بشكل متذبذب في الفترة الأخيرة فقد خسر نهائي كأس الخليج العربي أمام نادي النصر ثم في أخر ثلاث مواجهات بالدوري فاز في مباراة وتعادل الأخرى ثم خسر أمام منافسه نادي الجزيرة بينما نادي باختاكور يسير بشكل جيد فقد فاز في ثلاث مباريات متتالية حتى خسر في الدوري بنتيجة3/2 ثم تعادل مما يتضح أنه فريق من الصعب الفوز عليه .

وفي هذا التقرير سنتعرض معكم موعد المباراة بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين.