موعد مباراة شاختار ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة شاختار ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب دونباس أرينا، في مدينة دونتسك الأوكرانية، مباراة شاختار ضد ريال مدريد، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما إنتر الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، يتصدر شريف تيراسبول الذي يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط، يليه ريال مدريد برصيد ثلاث نقاط، ثم إنتر بنقطة واحدة، ويتذيل شاختار الترتيب متخلفًا بفارق الأهداف عن "النيراتزوري".

ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على إنتر بهدف دون رد، قبل أن يخسر بطريقة صادمة ومفاجئة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" أمام شريف تيراسبول بنتيجة 2-1.

أما شاختار، فقد سقط أمام شريف تيراسبول بهدفين دون رد، قبل أن يخرج بتعادل سلبي أمام إنتر.

ريال مدريد تواجه أمام شاختار في دور المجموعات من النسخة الماضية في دوري أبطال أوروبا، وخسر "الملكي" المباراة الأولى التي أقيمت في مدريد بنتيجة 2-3، كما سقط أيضًا بهدفين دون رد في أوكرانيا.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وشاختار، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد شاختار يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 لى ملعب دونباس أرينا في مدينة دونتسك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وشاختار على beIN SPORTS PREMIUM 3.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب شاختار - ريال م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 دونباس أرينا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لشاختار

التشكيل | 4-1-4-1

بياتوف

دودو - سانتوس - ميكولا ماتفيينكو - إسمايلي

تاراس ستبانينكو

بيدرينيو - مايكون - ألان باتريك - مانور سولومون

فرناندو