تعرف على موعد مباراة سلوفاكيا والبرتغال في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب البرتغال أحد أهم فرسان الرهان دائمًا في أوروبا، يواجه خارج ميدانه منتخب سلوفاكيا العنيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا والبرتغال في الجولة الخامسة تصفيات يورو 2024، موعد المباراة أبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة سلوفاكيا والبرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

موعد مباراة سلوفاكيا والبرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 هو يوم الجمعة 8 سبتمبر على ملعب تيهيلني في سلوفاكيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا والبرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مباريات تصفيات يورو 2024.

كما تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة سلوفاكيا والبرتغال على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على ملعب بارك دي برينس في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سلوفاكيا - البرتغال

الخميس 7 سبتمبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 تيهيلني

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - روبن دياش - أنطونيو سيلفا

خط الوسط: جواو كانسيلو - بالينيا - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا - ديوجو دالوت

خط الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو



