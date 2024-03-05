موعد مباراة سبارتا براج وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أيبت أرينا" مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 لموسم 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة هامة في موسم ليفربول برمته، حيث يبدأ مشواره في الدور الثاني كي يحقق بطولة أوروبية هذا الموسم مع اقتراب رحيل الألماني يورجن كلوب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 7 مارس 2024 على ملعب أيبت أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق سبارتا براج - ليفربول الخميس 7 مارس 2024

20:45 السعودية، 19:45 مصر bein Sports HD 1 أيبت أرينا علي محمد علي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام سبارتا براج في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كويمن كيليهير

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز

جيمس ماكونيل - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

ليويس كوماس - كودي جاكبو