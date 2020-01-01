موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيونستاس سالامنكا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد يونيونستانس سالامنكا في دور 32 من كأس الملك، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء؟

يستعد ملعب هيلمانتيكو لحدث تاريخي وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأخر 1441 هجريًا وذلك عندما يستضيف فريق يونيونستاس سالامنكا نظيره ريال مدريد، وذلك في دور 32 من كأس ملك إسبانيا الذي يحمل لقبه فريق فالنسيا في العام الماضي بعد التغلب على برشلونة في النهائي.

فاز الملكي مؤخرًا بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بعد أن تغلب على أتلتيكو مدريد في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية، ويسعى لزيادة رصيده من البطولات هذا الموسم مع عودة زيدان، وبالقطع يمكن اعتبار كأس الملك إحدى البطولات الهامة التي يستهدفها المدرب الفرنسي في الفترة المقبلة.

في المقابل، سيحاول يونيونستاس بذل كل ما لديه خاصًة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، لعل وعسى يحقق مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد وهو بطل كأس السوبر الإسباني مؤخرًا، ولكن صنع المعجزة يشترط أن يكون الحافز أكبر من الحاجز النفسي لديهم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يونيوستانس سالامنكا وريال مدريد والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يونيونستاس سالامنكا - ريال مدريد ستاد هيلمانتيكو الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيواصل ريال مدريد افتقاده للثنائي أسينسيو وهازارد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الملكي لأي لاعب في أولى مبارياته في كأس ملك إسبانيا سواء للإصابة أو للإيقاف.

من المنتظر أن يقوم ريال مدريد بإراحة الأساسيين في مواجهة يونيونستاس في كأس الملك ولكن دون أن يقوم زيدان بتغيير طريقة اللعب وهي 4/4/3، وقد نرى بعض الاسماء مثل أريولا، ميليتاو وكذلك براهيم دياز.