موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني بملعب سيوتات دي فالنسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفانتي بملعب سيوتات دي فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

وبدأ النادي الملكي الموسم بصورة مثالية تمامًا بعد أن فاز على ألافيس في الجولة الأولى برباعية لهدف، وهو ما قاده لتصدر ترتيب الليجا منذ البداية.

ليفانتي بدوره كانت بدايته متوسطة، حيث اكتفى بالتعادل مع قادش بهدف لكل منهما، والآن يسعى إلى إرباك حسابات ريال مدريد بمباراة يتوقع أن تكون صعبة للغاية.

ووجبت الإشارة إلى أن ريال مدريد يخوض أول ثلاث مباريات هذا الموسم خارج ملعبه بصورة استثنائية لحين جاهزية سانتياجو برنابيو لاستقبال المباريات مجددًا.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي هو الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفانتي - ريال مدريد الأحد 22 أغسطس 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيوتات دي فالنسيا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لليفانتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب باكو لوبيز على التشكيل الآتي: