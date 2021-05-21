موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ريال مدريد، نظيره فياريال، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد سيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، فأبناء المدرب زيدان سيقاتلون حتى النفس الأخير ويحافظون على آمالهم في الحصول على لقب الدوري، والذي لن يتحقق إلا بالفوز على فياريال، مع تعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

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على الجانب الآخر يريد فياريال، الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، تساعده في حجز مقعدًا مؤهلًا للدوري الأوروبي بشكل مباشر.

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفياريال؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، هو السبت 22 مايو 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السبت 22 مايو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ناتشو – فاران – ميليتاو – أودريوزولا

فالفيردي – كاسيميرو – مودريتش

فينيسيوس جونيور – بنزيما – أسينسيو

تشكيل فياريال المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أسينخو

جاسبار – ألبيول – باو توريس – بيدرازا

كوكلين – إتيان كابو – داني باريخو

مويسيس جوميز – كارلوس باكا – باكو ألكاسير