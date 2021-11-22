موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

بين الثأر وتكريس المفاجأة، يحل ريال مدريد ضيفًا على شيريف تيراسبول في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ريال مدريد وشيريف تيراسبول يلعبان ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانبهما إنتر الإيطالي، وشاختار الأوكراني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، حققها من ثلاثة انتصارات.

وافتتح ريال مدريد دور المجموعات بفوز ثمين على إنتر، قبل أن يسقط في مفاجأة مدوية أمام شيريف تيراسبول في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف، لكن "الميرنجي" استفاق في الجولتين الثالثة والرابعة أمام شاختار، وحقق انتصارين متتاليين.

أما شيريف تيراسبول، فيحتل المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

النادي المولدوفي بدأ مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شاختار، قبل أن يفوز على ريال مدريد في الجولة الثانية، لكنه سقط أمام إنتر بخسارتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول هو يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 في ملعب شيريف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول على beIN SPORTS PREMIUM 3.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب شيريف تيراسبول - ريال مدريد الأربعاء 24 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 شيريف



التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

داني كارفاخال - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - فيرلان ميندي

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لشيريف تيراسبول

التشكيل: 4-2-3-1

جيورجوس أثاناسيديس

فرناندو كوستانزا - دانيلو هورتادو - جوستافو دولانتو - كريستيانو

إدموند أدو - سيباستيان تيل

أداما تراوري - ديمتريس كولوفوس - فرانك فيليز

جاسوربيك ياخشيبويف