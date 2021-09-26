موعد مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد شريف تيراسبول في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد، أمام شريف تيراسبول، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

في الجولة الأولى نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا قاتلًا وهامًا على حساب إنتر بهدف دون رد في الوقت الحاسم من المباراة، وسيعمل الميرينجي على مواصلة تصدره للمجموعة بتحقيق هذا الفوز والذي يعد في المتناول بالنسبة لأبناء المدرب أنشيلوتي.

على الجانب الآخر، شريف فجر في المباراة الأولى مفاجأة غير متوقعة، وفاز على شاختار بهدفين دون رد، وسيطمح الوافد الجديد للبطولة الأوروبية إلى مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني لكتابة التاريخ.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد شريف تيراسبول؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد شريف تيراسبول هو يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - شريف تيراسبول الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - كامافينجا

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد