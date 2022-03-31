موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يطمح ريال مدريد أن يعود إلى طريق الانتصارات ويتخذ خطوة جديدة نحو تأمين لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك حين يحل ضيفًا على سيلتا فيجو في الجولة 30 من منافسات "لا ليجا".

ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 66 نقطة، ويبتعد بفارق تسع نقاط فقط عن إشبيلية الوصيف.

وتلقى ريال مدريد صدمة مدوية في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعد الخسارة على "سانتياجو برنابيو" أمام برشلونة برباعية نظيفة.

على الجانب الآخر، فإن سيلتا فيجو لا يمر بأفضل أحواله، بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني.

ويحتل سيلتا فيجو المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، ويبدو أن هدفه فيما تبقى من الموسم هو تحسين ترتيبه.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو هو يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، بملعب "بالايدوس" معقل سيلتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سيلتا فيجو - ريال مدريد السبت 2 أبريل 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 بالايدوس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

التشكيل | 4-1-3-2

ماتياس ديتورو

هوجو مالو - جوسيف أيدو - نيستور أراوخو - خوسيه فونتان

فران بيلتران

برايس مينديز - دينيس سواريز - نوليتو

أسباس - سانتي مينا