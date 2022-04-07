موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

من أجل الاقتراب خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة 31 من "لا ليجا".

ريال مدريد تمكن من تجاوز نكسة "الكلاسيكو" بعد الخسارة أمام برشلونة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق الفوز خارج أرضه على حساب سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 69 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

أما خيتافي، فتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب ريال مايوركا، بعد سلسلة من أربع مباريات دون أي انتصار.

ويحتل خيتافي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، ويبدو بعيدًا للغاية عن منطقة الهبوط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي هو يوم السبت الموافق 9 أبريل 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - خيتافي السبت 9 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لخيتافي

التشكيل | 3-5-2

دافيد سوريا

داكونام - يوكوسولو - ميتروفيتش

داميان سواريز - كارليس ألينيا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماتياس أوليفيرا

إنيس أونال - ساندرو راميريز