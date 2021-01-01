موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على خيتافي، في مباراة هامة للنادي الملكي تحديدًا تقام بكولسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد في أفضل فتراته على الإطلاق بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وقبلها الفوز على برشلونة في الكلاسيكو.

النادي الملكي يعاني من الإجهاد نظرًا لضغط المباريات، ولكن لا يمكنه التفريط في الثلاث نقاط في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

أما خيتافي ففي موقف عصيب، فينافس عمليًا على البقاء في الدوري الإسباني بوجوده في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي هو الأحد الموافق 18 أبريل 2021، بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وخيتافي على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب خيتافي - ريال مدريد الأحد 18 أبريل 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كولسيوم ألفونسو بيريز

التشكيل المتوقع لخيتافي

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه بوردالاس على التشكيل الآتي:

📚 HISTORIA AZULONA | Hoy se cumplen 1⃣3⃣ años de nuestra segunda final de Copa del Rey frente al @valenciacf.



¿Os acordáis? 💭 pic.twitter.com/bSJrp2Bysj — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 16, 2021

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفييرا - تشابيير إتشييتا - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - ألان نيوم

خاومي ماتا - كوتشو هيرناندي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي: