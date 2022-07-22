موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة الودية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب أليجانت، في الولايات المتحدة الأمريكية، كلاسيكو جديد للكرة الإسبانية، بين ريال مدريد، وبرشلونة، في المعسكر التحضيري للفريقين قبل الموسم الجديد.

يتواجد الفريقان حاليًا، في الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

وستكون المباراة الودية، هي التجربة الأولى للميرينجي في الصيف الحالي، بينما ستكون هي الرابعة للفريق الكتالوني.

الآن سنتعرف سويًا على موعد "الكلاسيكو" الودي بين برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الأحد 24 يوليو 2022، على ملعب أليجانت.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد؟

حصلت القناة الرابعة العراقية، على حقوق إذاعة المباراة، عبر شاشاتها على قمر نايل سات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 24 يوليو 2022،

05:00 مصر، 06:00 السعودية الرابعة العراقية أليجانت

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

سيرجينيو ديست – رونالد أراخو – كريستينسن – جوردي ألبا

جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

فيران توريس – أوباميانج – رافينيا

😅 لا مفر من الممر pic.twitter.com/GdxTj1gvQB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 22, 2022

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارباخال

تشاوميني – كاسيميرو – توني كروس

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - رودريجو