موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا على النادي الملكي.

ويدخل ريال مدريد المباراة المرتقبة منتشيًا بعد أن حقق الفوز على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، ووسع الفارق في الصدارة مع إشبيلية إلى ثماني نقاط.

أما باريس سان جيرمان، فقد تلقى ضربة قوية في الدوري الفرنسي، بالخسارة أمام نيس بهدف دون رد، في قمة الجولة 27، لكن النادي الباريسي يواصل الصدارة متسلحًا بفارق النقاط الكبير أمام وصيفه نيس.

وسبق وأن تواجه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 11 مباراة سابقة في جميع المسابقات، من بينها سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وتعد الكفة متوازنة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بعد أن فاز كل منهما في أربع مناسبات، فيما حسم التعادل ثلاث مواجهات.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد فاز ريال مدريد ثلاث مرات، وتعادل الفريقان في مناسبتين، وحقق باريس سان جيرمان فوزين.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان هو يوم الأربعاء 9 مارس 2022 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - باريس سان جيرمان الأربعاء 9 مارس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سانتياجو برنابيو



التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - برينسيل كيمبيمبي - نونو مينديش

إدريسا جاي - دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي

نيمار - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو