موعد مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تشهد الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 مواجهة مثيرة للاهتمام، تتمثل في مباراة ريال مدريد وإنتر.

ويلعب ريال مدريد وإنتر ضمن المجموعة الرابعة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب شيريف تيراسبول المولدوفي، وشاختار الأوكراني.

ريال مدريد وإنتر ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، لكن يتبقى فقط التعرف على الفائز منهما بصدارة المجموعة الرابعة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، من أربعة انتصارات وهزيمة.

فيما يحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل، فيما خسر مرة واحدة.

مباراة الجولة الأولى التي جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، سجله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 89.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإنتر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر هو يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وإنتر على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إنتر الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 سانتياجو برنابيو



التشكيل المتوقع للإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

دانيلو دامبروزيو - ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني

دينزيل دومفريس - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا -إيفان بريشيتش

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - رودريجو