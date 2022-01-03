موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نادي ألكويانو في دور 32 من كأس ملك إسبانيا 2021-2022 يوم الأربعاء القادم.

ودع الملكي الكأس الموسم الماضي من نفس الدور وعلى يد ذات الفريق، في مفاجأة كبيرة لعشاق البلانكوس في جميع أنحاء العالم، وسيدخل المباراة وعينه على الثأر من هزيمة العام الماضي.

على صعيد الدوري الإسباني، خسر ريال مدريد آخر مبارياته من نادي خيتافي بهدفٍ دون رد، لكنه مازال متربعًا على الصدارة برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو؟

موعد مباراة ريال مدريد وألكويانو هو يوم الأربعاء 5 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألكويانو؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألكويانو - ريال مدريد الأربعاء 5 يناير 2022،

22:30 مصر، 23:30 السعودية لا يوجد إل كولاو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش للإصابة بفيروس كورونا، ويغيب داني كارباخال وجاريث بيل لإصاباتٍ عضلية.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو