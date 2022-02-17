موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

بعد أسبوع معقد، تعادل فيه سلبيًا مع فياريال في الدوري الإسباني، ثم خسر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس ضمن منافسات الجولة 25 من "لا ليجا".

ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 54 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن إشبيلية الوصيف، وتبدو الأمور معقدة معه في الوقت الحالي بالنظر إلى سجل النتائج.

ريال مدريد فقد سبع نقاط في آخر خمس مباريات، بالخسارة أمام خيتافي ثم التعادل أمام إلتشي وأخيرًا فياريال، وهو ما جعله يفشل في توسيع الفارق أكثر مع إشبيلية.

على الجانب الآخر، فإن ألافيس لا يعيش هو الآخر أفضل أيامه، حيث يحتل المركز الثامن عشر، آخر مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثاني.

وحصد ألافيس حتى الآن 20 نقطة بعد مرور 24 جولة من الدوري الإسباني، وبالتأكيد سيحاول استغلال حالة التراجع في ريال مدريد من أجل خطف ثلاث نقاط تمنحه دفعة معنوية استثنائية في صراع الهروب من الهبوط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وألافيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس هو يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ألافيس السبت 19 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لديبورتيفو ألافيس

التشكيل | 4-1-4-1

فيرناندو باتشيكو

ناهويل تيناجليا - فيكتور لاجوراديا - فلوريان لوجون - روبن دوارتي

توماس بينا

جاسون - جونزالو إسكالانتي - مامادو لوم - لويس ريوخا

خوسيلو