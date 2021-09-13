موعد مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي إنتر الإيطالي في ملعبه جوزيبي مياتزا نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021-22.

وقع الفريقان في المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، بجانب نادي شاختار الأوكراني ونادي شريف تيراسبول الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة في تاريخه.

واجه ريال مدريد الإنتر في 11 مباراة من قبل، فاز كل منهما في 5 وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل بينهما.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإنتر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر هو يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وإنتر على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - ريال مدريد الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 جيوزيبي مياتزا

التشكيل المتوقع للإنتر

يغيب عن إنتر في مباراة ريال مدريد ستيفانو سينسي للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي..

🔚| نهاية اللقاء

نهاية لقاء #سامبودريا_إنتر بعد احتساب سبع دقائق كوقت بدل ضائع بنتيجة2️⃣-2️⃣



⚫️🔵 #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/88bYAceTV7 — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) September 12, 2021

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - ماتيو دارميان

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

عدد من اللاعبين يغيبون عن ريال مدريد للإصابة، هم توني كروس وسيبايوس ومارسيلو وميندي وبيل، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ميجيل جوتياريز - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد