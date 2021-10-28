موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على إلتشي، في مباراة هامة تجمع بين الفريقين بملعب مانويل مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ورغم الفوز بالكلاسيكو قبل جولتين، فاجأ ريال مدريد الجميع بالتعادل سلبيًا مع أوساسونا في سانتياجو برنابيو، مما تسبب في انتقادات عدة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

النادي الملكي حاليًا يأتي في صدارة ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، وبالتساوي مع إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، مع ملاحقة كبيرة من أتلتيكو مدريد.

أما إلتشي فموسمه ليس جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط فقط، وقد خسر في آخر مبارياته أمام ألافيس بهدف نظيف.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي؟

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي هو السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إلتشي - ريال مدريد السبت 30 أكتوبر 2021،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانويل مارتينيز فاليرو

التشكيل المتوقع لإلتشي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيران إسكريبا على التشكيل الآتي:

💚 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗻𝗮 🤝 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 🌟



🤩 La leyenda franjiverde y @Javi_Pastore han compartido una charla el Martínez Valero pic.twitter.com/EgTDNjokti — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) October 28, 2021

التشكيل | 4-4-2

كاسيا

يوهان موجيكا - بيدرو بيجاس - إنزو هيريرا - إتش بالاسيوس

فيديل - راؤول جوتي - عمر ماسكرال - بير ميلا

لوكاس بيريز - جويدو كارييو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: