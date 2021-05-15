موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة 37 من الدوري الإسباني بملعب سان ماميس، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بيلباو يوم الأحد، 16 مايو 2021، على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني

ريال مدريد يريد الاحتفاظ بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ويخرج من المباراة بالنقاط الكاملة، لمواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر، يطمح بيلباو في تحسين نتائج الفريق مؤخرًا والذي لم يحقق الفوز في آخر مباراتين وخسر الجولة الماضية أمام ويسكا

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، هو الأحد 16 مايو 2021، على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق رؤوف خليف.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 15 مايو 2021،

4 شوال 1442،

16:30 مصر، 17:30السعودية beIN Sports HD 1 سان ماميس

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

يعاني ريال مدريد من غياب سيرخيو راموس ورافائيل فاران للإصابة، كما دخل توني كروس الحجر الصحي بسبب مخالطته مصابًا بفيروس كورونا، وقد يدخل زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل جوتيريز – ميليتاو – ناتشو – ألفارو أودريازولا

مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي

أسينسيو – بنزيما – هازارد

تشكيل أتلتيك بيلباو المتوقع:

هناك العديد من الغيابات في صفوف الفريق الباسكي على رأسها أندير كابا وإيكر مونيايين وداني جارسيا، من المتوقع أن يبدأ مارسيلينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

أوناي سيمون

مكيل بالينزياجا – إينييجو مارتينيز – أوناي نونيز – أوسكار دي ماركوس

جون مورسييو - أوناي فينسيدور – ميكيل فيسجا – أليكس بيرينجور

راؤول جارسيا - إنياكي ويليامز