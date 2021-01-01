موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب واندا ميتروبوليتانو، والقنوات الناقلة..

يستقبل أتلتيكو مدريد بملعبه واندا ميتروبوليتانو نظيره ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية الذي يُقام لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل الروخي بلانكوس صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، فيما يأتي اللوس بلانكوس في الوصافة مع برشلونة برصيد 53 نقطة لكل منهما، أي أن الفوز في الديربي سيزيل الفارق مع المتصدر لنقطتين فقط ويُشعل البطولة الإسبانية.

المباراة تحمل طابعًا ثأريًا للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، بعدما ألحق بهم الملكي في الدور الأول الهزيمة الأولى في الموسم كله بملعب ألفريدو دي ستيفانو بهدفين نظيفين، لذلك إلى جانب دوافع الرغبة في الابتعاد إلى الصدارة، ستسعى كتيبة سيميوني للثأر بقوة من جارها.

برشلونة سيتابع عن كثب ما سيحدث في الديربي أملًا في أن يفوز هو على أوساسونا ويقترب من الصدارة، في الوقت الذي تملأ فيه الإصابات قائمة المدرب زين الدين زيدان.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد مساء الأحد الموافق 7 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب واندا ميتروبوليتانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 واندا ميتروبوليتانو

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

لا يُعاني أتلتيكو مدريد سوى من غياب واحد وهو قلب دفاعه خوسيه خيمينيز، عدا ذلك فالفريق سيكون كامل العدد في الديربي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو سيميوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

هيرموسو - فيليبي - ستيفان سافيتش

يانيك كاراسكو - كوكي - ماركوس يورينتي - ساؤول - كيفن تريبيير

آنخيل كوريا - لويس سواريز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

لا يزال موقف كريم بنزيما غامضًا من المشاركة في الديربي، فيما يتواجد العديد من المصابين لريال مدريد في مقدمتهم سيرخيو راموس وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو وماريانو دياز وداني كارباخال.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي: