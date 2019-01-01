موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد إيبيروستار أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يعود من جديد لتقديم عروض جيدة والفوز بنتيجة (4-2) على غرناطة بعد أن وقع في أخر مباراتين في فخ التعادل، والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليستمر تقدم البلانكوس وتصدرهم لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.

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على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، ولكن الفريق استطاع أن يتغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققا الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مايوركا - ريال مدريد إيبيروستار السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد في مباراة مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20 أكثر من لاعب بداعي الإصابة، فسيغيب ماركو أسينسيو وبراهيم دياز وفيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز ومارسيلو، بالإضافة إلى توني كروس، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الايقاف.

مازال الملكي يعاني من مركز الظهير الأيسر الغائب عنه البرازيلي والفرنسي، وما زاد الأمر سوء إصابة ناتشو أيضًا الذي كان يشغل هذا المركز حتى عودة المصابين، ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان هذا اللقاء بأودريوزولا الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

التشكيل | 4-3-3

ألفونس أريولا

ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مايوركا

سيغيب عن ريال مايوركا في المباراة القادمة كلٌا من ألكسندر سيدلار وعبد الرحمن بابا بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الايقاف.

😍 ¡GOLAZO de CLEBER SANTANA!



🖤 DEP 🇧🇷pic.twitter.com/mWSfsA6xm9 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 18, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بطريقة (4-2-3-1) التي يعتمد عليها دائماً، مع الدفع بلاعبين خط الوسط الدفاعي إدريسو بابا وسالفا سيفييا لإمكانياتهم الدفاعية في ظل صعوبة المباراة.

التشكيل | 4-2-3-1