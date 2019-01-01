موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليفانتي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ريال مدريد ليفانتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2019-20.



سقط ريال مدريد من جديد أمام أعين عشاقه وتعادل من بهدفين لمثلهما مع مضيفه فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاسيراميكا، وبهذه النتيجة تراجع الفريق الملكي للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، فبعد أن خاض الميرينجي ثلاث مباريات، استطاع أن يحقق الفوز فى مباراة، وتعادل في مباراتين.

يأتي فريق ليفانتي فى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الخامس بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق بلد الوليد وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 3 مباريات مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة امام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.

جاريث بيل يجاور الظاهرة وكريستيانو بعد مباراة فياريال

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة

زيدان: الأخطاء الدفاعية واردة في كرة القدم

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - ليفانتي استاد سانتياجو برنابيو السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريكاردو دي بيرجوس beIN SPORTS HD 3





الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يستمر غياب اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم، بجانب جاريث بيل بعد طرده في مباراة فياريال الأخيرة.

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وراموس في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الفريق المكلي كرين بنزيما بجانب هازارد وكارلوس باكا.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدرين هازارد - كريم بنزيما - كارلوس باكا

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفانتي

لن يفتقد فريق ليفانتي أي لاعب بسبب الإصابة في لقاء ريال مدريد بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيعتمد المدرب فرنسيسكو لوبيزعلى نفس الأوراق التي يعتمد عليها مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، وسيكون سيرجيو بوستيجو وروبن فيزو في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي بورخا مايورال، روجر مارتي

التشكيل | 4-4-2

أيتور فيرنانديز أباريسكتا

كارلوس كليرك - سيرخيو بوستيجو ريدوندو - روبن فيزو - خورخي اندوخار مورينو

خوسيه لويس موراليس - خوسيه كامبانيا - نيكولا فوكيفيتش - روبن روتشينا