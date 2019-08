موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فياريال في استاد لا سيراميكا يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثالثة في الدوري الإسباني 2019-20.



سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.

هل كان السبت الأخير لخاميس رودريجيز مع ريال مدريد؟

زيدان: لا يمكن أن نكون سعداء بتلك النتيجة

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يستمر غياب اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم، بالإضافة إلى الوافد الجديد لصفوف الميرينجي إدين هازارد لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وراموس في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الفريق المكلي كرين بنزيما بجانب فينيسيوس جونيرو وجاريث بيل.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

لن يفتقد فريق فياريال أي لاعب بسبب الإصابة في لقاء ريال مدريد بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ولن يغيب عن الغواصات الصفراء أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

Here in Vila-real, it's the local festivities for the Mare de Déu de Gràcia, and we're hoping everyone has great 'festes'! 🎊🎉🎆 https://t.co/c0JmL8btfE