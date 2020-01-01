موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة فالنسيا وريال مدريد بالجولة ال 29 من الدوري الإسباني والتي تقام يوم الخميس 18 يونيو 2020 ميلاديًا الموافق 26 شوال 1441 هجريًا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة كبيرة ينتظرها عشاق الملكي ريال مدريد بعد أن قام بعودة قوية بعد توقف طويل للنشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وقدم مستوي جيد وأحرز 3 أهداف في مرمي ايبار، ولكن الشيء السلبي والأبرز في اللقاء هو الإصابات المتعددة في المباراة حيث تمت إصابة 4 لاعبين مما جعل الجمهور يشعر بالقلق حيال ذلك لكن اتضح أن معظمها مجرد ارهاق بدني نظراً لأنه كان أول لقاء للفريق بعد التوقف.

يتواجه الفريقان فالنسيا الذي يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة وريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة وآخر مواجهة بين الفريقين كانت بكأس السوبر، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لفالنسيا ولكن الخفافيش دائمًا ما يؤدوا مباريات في غاية القوة أمام الريال، وفي مباراة الدوري بالدور الأول الجولة ال 17 انتهت بالتعادل بين الفريقين، وكانت علي أرض البلانكوس وبين جماهيره.

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مباراة ستكون ممتعة بين الطرفين و أيضا قد تكون مباراة حاسمة بالنسبة لريال مدريد حيث أنه لا يتحمل أي تعثرات أخري لأن أي تعثر بتعادل أو خسارة قد يهدي اللقب لبرشلونة ويذكر أن برشلونة لن تواجهه إلا عقبة أتليتكو مدريد.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا هو الخميس 18 يونيو 2020 على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.

تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال مدريد - فالنسيا ألفريدو دي ستيفانو الخميس 18 يونيو 2020،

26 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز بسبب إصابة عضلية ولوكا يوفيتش بسبب كسر في القدم.

سيبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، وفاران ومارسيلو وراموس وكارباخال في الدفاع، وكاسيميرو ومودريتش وكروس في الوسط، أما الهجوم فسيتواجد به بنزيما وهازارد ورودريجو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

ما هو التشكيل المتوقع لفالنسيا؟

يغيب عن فالنسيا كوندوبيا بسبب الإيقاف، وكريستيان بيتشيني وإيزيكيل جاراي بسبب الإصابة.

سيبدأ سيليسين في حراسة المرمى، جايا ودياخابي وسانمارتن وفاس في الدفاع، كوكولين وباريخو وسولير وتوريس في الوسط، ورودريجو وجوميز في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيليسين

خوسه جايا - مختار دياخابي - هوجو جيلامون - دانييل فاس

كارلوس سولير - داني باريخو - فرانسيس كوكولين - فيران توريس

ماكسي جوميز - رودريجو دي بول