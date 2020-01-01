موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة كأس السوبر الإسباني الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 13 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

كان لقاء خيتافى اللقاء الأخير للملكي فى الدورى الاسبانى قبل التوجه للمملكة العربية السعودية للقاء الخفافيش، وانتهى بفوز البلانكوس بثلاثة أهدافٍ نظيفة جعله يعادل عدد نقاط برشلونة التي جمعها حتى الآن وهو 40 نقطة، لكنه مازال في المركز الثاني بفارق الأهداف عن زملاء ميسي.

فاز فالنسيا في آخر مبارياته التي كانت في الليجا أيضًا على إيبار بهدفٍ نظيف، ليتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس، ويشارك الخفافيش في كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فالنسيا - ريال مدريد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الأربعاء 8 يناير 2020،

13 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خيسوس خيل مانزانو الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعانى فريق الريال عدد من الغيابات، حيث يغيب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الاصابة والألماني كروس لنفس السبب، ولحق بهم المهاجم الأول للفريق كريم بنزيما في حين ينتظر الفريق استعادة مجهودات لوكاس فاسكيز.

سيشارك يوفيتش في الهجوم بدلاً من الفرنسي وبجانبه البرازيليين رودريجو وفينيسيوس، وخلفهم سيتواجد الثلاثي فالفيردي وكاسيميرو وكروس، وسيتكون الدفاع من كارباخال وفاران وراموس ومارسيلو بعد عودته من الإصابة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - رودريجو

الغيابات والتشكيل المتوقع لفالنسيا

يغيب عن فالنسيا لاعب واحد فقط بداعي الإصابة هو البرتغالي جونسالو جيديش، ولن يغيب عن الخفافيش أي لاعب آخر للإيقاف.

سيبدأ سيليسين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فاس وجاراي وجابرييل وجايا، وسيتكون الوسط من أربعة لاعبين هم توريس وكوكولين وباريخو وسولير، وسيقود الهجوم الثنائي جوميز وجاميرو.

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيليسين

خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس

فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير

كيفن جاميرو - ماكسي جوميز