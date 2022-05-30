موعد مباراة ريال مدريد ضد فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت والقنوات الناقلة

تجمع مباراة السوبر الأوروبي في كل عام بين الفائزين ببطولتي الأندية الأهم في أوروبا، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

هذا العام سيواجه ريال مدريد بطل دوري الأبطال نظيره آينتراخت فرانكفورت الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، وسوف يحاول الملكي تعويض خسارته اللقب في 2018 أمام أتلتيكو مدريد.

وكانت هذه المرة الأخيرة التي يفوز بها حامل لقب اليوربا ليج بلقب السوبر، إذ حقق ليفربول اللقب في 2019 ثم بايرن ميونخ في 2020 وتشيلسي العام الماضي وكلهم حققوا التشامبيونزليج.

يُنظر إلى كأس السوبر الأوروبي على أنها مباراة هدفها الاستمتاع ببداية موسم الأندية المحلية، ويقدم لك جول جميع التفاصيل عنها بما في ذلك الموعد والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

في هذا المقال



ما هو موعد مباراة السوبر الأوروبي 2022؟

موعد مباراة السوبر الأوروبي هو يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وستقام المباراة بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الفائزين بدوري أبطال أوروبا 2022 والدوري الأوروبي على التوالي.

فاز ريال مدريد بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره على ليفربول في النهائي 1-0، وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الوحيد.

توج فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على رينجرز في النهائي، وذلك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 1-1 بعد الوقت الإضافي.

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ما هي القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة البطولات الأوروبية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وستذاغ مباراة السوبر الأوروبي 2022 على beIN Sports 1 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت في السوبر الأوروبي، وذلك عبر موقع جول.

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أين يقام كأس السوبر الأوروبي 2022؟

ملعب هلسنكي الأولمبي في هلسنكي عاصمة فنلندا هو الذي سيستضيف كأس السوبر الأوروبي 2022، حيث تم اختياره من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماعها في أمستردام يوم 2 مارس 2020 ليتفوق على ملعب أرينا كومبتاري في تيرانا بألبانيا والذي استضاف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتبلغ سعة الملعب 36,200 متفرج أي أنّه أكبر من ملعب النسخة الماضية الذي لم تتجاوز سعته الـ 20 ألف متفرج.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النتيجة الملعب ريال مدريد - آينتراخت فرانكفورت الأربعاء 10 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium هلسنكي الأولمبي

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ما الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبي؟

حقق تشيلسي لقب السوبر الأوروبي 2021 بعد الفوز على فياريال بركلات الترجيح في مباراة انتهت في الـ90 دقيقة بالتعادل 1-1.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها تشيلسي لقب السوبر الأوروبي منذ 1998، إذ خسر آخر 3 مرات أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.

ويبقى برشلونة وميلان الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ المسابقة، لكن ريال مدريد لديه فرصة للتساوي معهم حال حصد لقب نسخة 2022.

الفريق البطولة الوصافة سنوات التتويج سنوات الوصافة برشلونة 5 4 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 1979, 1982, 1989, 2006 ميلان 5 2 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 1973, 1993 ريال مدريد 4 3 2002, 2014, 2016, 2017 1998, 2000, 2018 ليفربول 4 2 1977, 2001, 2005, 2019 1978, 1984 أتلتيكو مدريد 3 0 2010, 2012, 2018 - تشيلسي 2 3 1998, 2021 2012, 2013, 2019 بايرن ميونخ 2 3 2013, 2020 1975, 1976, 2001 أياكس 2 1 1973, 1995 1987 أندرلخت 2 0 1976, 1978 - فالنسيا 2 0 1980, 2004 - يوفنتوس 2 0 1984, 1996 - إشبيلية 1 5 2006 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 بورتو 1 3 1987 2003, 2004, 2011 مانشستر يونايتد 1 3 1991 1999, 2008, 2017 دينامو كييف 1 1 1975 1986 نوتنجهام فورست 1 1 1979 1980 أستون فيلا 1 0 1982 - ستيوا بوخارست 1 0 1983 - أبردين 1 0 1986 - ميتشلن 1 0 1988 - بارما 1 0 1993 - لاتسيو 1 0 1999 - جلطة سراي 1 0 2000 - زينيت بطرسبورج 1 0 2008 - هامبورج 0 2 - 1977, 1983 أيندهوفن 0 1 - 1988 سامبدوريا 0 1 - 1990 النجم الأحمر 0 1 - 1991 فيردر بريمن 0 1 - 1992 آرسنال 0 1 - 1994 ريال سرقسطة 0 1 - 1995 باريس سان جيرمان 0 1 - 1996 بوروسيا دورتموند 0 1 - 1997 فينورد 0 1 - 2002 سيسكا موسكو 0 1 - 2005 شاختار دونيتسك 0 1 - 2009 إنتر 0 1 - 2010 فياريال 0 1 - 2021

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