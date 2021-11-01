موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد شاختار، والتي تقام لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما إنتر الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

وفي مفاجأة مدوية، يتصدر شريف تيراسبول الذي يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط، يليه ريال مدريد بنفس الرصيد، ثم إنتر الذي جمع أربع نقاط، ويتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.

ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على إنتر بهدف دون رد، قبل أن يخسر بطريقة صادمة ومفاجئة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" أمام شريف تيراسبول بنتيجة 2-1.

أما شاختار، فقد سقط أمام شريف تيراسبول بهدفين دون رد، قبل أن يخرج بتعادل سلبي أمام إنتر.

وشهدت الجولة الثالثة تحقيق ريال مدريد لفوز عريض خارج أرضه على حساب شاختار بنتيجة 5-0، في مباراة شهدت تألقًا معتادًا في الموسم الحالي من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وشاختار، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد شاختار يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وشاختار على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - شاختار الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سانتياجو بيرنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد

التشكيل المتوقع لشاختار

التشكيل | 4-2-3-1

بياتوف

دودو - سانتوس - ميكولا ماتفيينكو - إسمايلي

تاراس ستبانينكو - مايكون

تيتي - ألان باتريك - مانور سولومون

فرناندو