موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام سيلتا فيجو في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة؟.

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو فريق سيلتا فيجو، عندما يحلّ ضيفًا على ريال مدريد مساء الأحد 16 فبراير 2020، الموافق 22 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

الفريق الملكي يُريد مواصلة صدارته لجدول ترتيب الليجا، ولكنه يصطدم بفريق دائمًا ما سبب المتاعب له على مدار المواجهات المباشرة بينهما.

سيلتا فيجو لا يعيش أفضل فتراته حاليًا، حيث يأتي في مراكز الصراع على البقاء حيث أنه في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ويُعاني من شبح الهبوط، ولكن قد تكون هذه ميزة تمنحه اللعب دون ضغوط وسط التوقعات بأن تفوز عليه كتيبة زيدان بنتيجة كبيرة.

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في الوقت نفسه فإن هذه المباراة قد تكون بمثابة الإعداد للريال لمباراة مانشستر سيتي التي ستقام بعدها بأيام في دوري أبطال أوروبا، بالتالي فسيسعى زيزو لإراحة بعض النجوم من جهة وتجربة بعض الخطط الجديدة لمواجهة النادي الإنجليزي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - سيلتا فيجو سانتياجو برنابيو الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من إصابة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو فقط، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام الملكي لإدراك الانتصار.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بتشكيلته المعتادة حيث تيبو كورتوا في حراسة المرمى مع دفاع يقوده راموس ومنتصف ميدان بقيادة فالفيردي وكروس وفي الأمام كريم بنزيما.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ميندي - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

لوكا مودريتش - جاريث بيل

كريم بنزيما

الغيابات والتشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

لا يعاني سيلتا فيجو من غيابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام ريال مدريد، على أن تكون التشكيلة على النحو التالي..

التشكيل | 4-3-3

روبين بلانكو

لوكاس أولازا - نيستور أراوخو - جيسون مورييو - هوجو مايو

فران بلتران - أوكاي يوكولسو - رافينيا

ياجو أسباس - سمولوف - برايس مينديز