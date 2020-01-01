موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الجولة رقم 30 من الليجا التي ستجمع ريال مدريد بـ ريال سوسيداد، والقنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع..

سيتواجه ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسييداد مساء يوم الأحد المقبل 21 من شهر يونيو الجاري من عام 2020 الحالي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب "انويتا " ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وستكون المباراة مرتقبة من قبل جماهير "الميرنجي" خاصةً في ظل ملاحقته لغريمه برشلونة في سباق الفوز بلقب النسخة الحالية الدوري الإسباني "الليجا".

وسيخوض الريال المباراة منتشياً بالفوز العريض الآخير الذي حققه على حساب خفافيش فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت أحداثها يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الليجا، بينما ستكون المهمة صعبة على سوسيداد نحو تجاوز أحزانه أمام العملاق المدريدي، وهو الذي خسر من ديبورتيفو آلافيس في الجولة ذاتها.

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ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 62 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما يتمركز سوسيداد سادسًا في لائحة الترتيب برصيد 47 نقطة.

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في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد والقنوات الناقلة

ماهو موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال يسوسيداد التي ستدور أحداثها على ملعب "انويتا"، هو يوم الأحد 20 يونيو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد؟

ستُذاع مباراة الريال وسوسييداد عبر قنوات "بي إن سبورت 3 " كون الآخيرة حاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال سوسييداد - ريال مدريد أنويتا الأحد 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز بسبب إصابة عضلية ولوكا يوفيتش بسبب كسر في القدم.

سيبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، وفاران ومارسيلو وراموس وكارباخال في الدفاع، وكاسيميرو ومودريتش وكروس في الوسط، أما الهجوم فسيتواجد به بنزيما وهازارد ورودريجو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو