موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في إطار الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة وكذلك التشكيل المُتوقع والغيابات؟

يُواجه فريق ريال مدريد ضيفه خيتافي، مساء يوم الخميس القادم، في المباراة التي ستدور أحداثها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز في المباراة واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، بعد أن نجح في اقتناص صدارة الليجا من غريمه برشلونة، وانفرد بها على إثر فوزه يوم الأحد على إسبانيول بهدف واحد مقابل لا شيء.

وينفرد الميرنجي بصدارة لائحة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة الذي يمتلك 69 نقطة في رصيده.

المزيد من الفرق

وفي المقابل، فإن فريق خيتافي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، من أجل التقدم في الترتيب، وهو الذي يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 52 نقطة، وذلك بفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز السادس، ونقطتين عن إشبيلية الذي يحل رابعاً في الترتيب.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، الغيابات والتشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين..

ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو لاكتساب الخبرات

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي التي ستنطلق أحداثها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو هو يوم الخميس الثاني من يوليو المقبل عام 2020، 11 من ذي القعدة 1441.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي عبر قنوات "beIN Sports1 HD " وهي الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال مدريد - خيتافي ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

وسيدخل ريال مدريد مواجهته أمام خيتافي منقوصًا من عدة لاعبين أبرزهم: ناتشو فيرنانديز لوكاس فاسكيز، بالإضافة إلى تواصل غياب لوكا يوفيتش للإصابة أيضًا، وفي المقابل فإن الفريق سوف يستعيد الثنائي لوكا مودريتش وميندي بعد انقضاء عقوبة الإيقاف عليهما في مباراة إسبانيول الماضية، بسبب تراكم البطاقات الصفراوات.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بطريقته المعتادة بكورتوا في حراسة المرمى، ومارسيلو وفاران وراموس وكارباخال في الدفاع، كروس وكاسيميرو وفالفيردي في الوسط، وسيقود الهجوم هازارد وبنزيما وبيل.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل

ماهو التشكيل المتوقع لخيتافي؟

أما فريق خيتافي، فإنه سيواجه ريال مدريد مفتقداً لإثنين من لاعبيه، وهما إريك كاباكو للإصابة والمدافع التوجولي دجيني داكونام للإيقاف.

El centrocampista uruguayo @mauro_arambarri cumplía ayer los 100 partidos con el equipo azulón. 💯



¡Muchas felicidades! 🥳 pic.twitter.com/It0KfvDUB0 — C.F. (@GetafeCF) June 30, 2020

ولن يكون أمام الفريق أي معوقات عن هدفه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه المدريدي، أملاً في التقدم للمربع الذهبي.

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - تشابيير إتشيتا - تشيما - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - ألان نيوم

خايمي ماتا - آنخيل رودريجز