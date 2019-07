موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الاعتماد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وريال مدريد يوم الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 18 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

أنهى الميرينجي الموسم الماضي بخسارة أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة اكتفى الفريق الملكي بالتواجد في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، خاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة النادي الملكي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، وذلك بعد تلقيه خسارة بهدفين مقابل هدف على يد فريق أرسنال في أولى مبارياته، سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى.

لن يفتقد ريال مدريد في مباراة ريال بايرن ميونخ أي لاعب بسبب الإصابة في أولى مباريات الميرينجي في الكأس الدولية للأبطال، وستكون جميع أوراق المدرب زين الدين زيدان جاهزة.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع سيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإيسكو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيسكو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

لا يوجد غيابات في صفوف بايرن ميونخ في المباراة ضد ريال مدريد أي عنصر بسبب الإصابة، وسيكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لحصد أول ثلاث نقاط.

