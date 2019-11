موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة قمة، الثأر أو اللا شئ، بين ريال مدريد و باريس سان جيرمان ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاءالقادم 26 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجريًا.

يدخل الملكي المباراة وهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الانتصار الذي يعيد هيبة البلانكوس مرة آخرى أو الهزيمة التي ستخذل جماهير ومشجعي البطل التاريخي لدوري الأبطال، فالمباراة القادمة يا سادة تحمل الكثير من المعاني الكروية لدى الجماهير واللاعبين وأيضاً الإدارة الفنية.

شهرين فقط أنقضوا على بدء البطولة في جولتها الأولى بمثل هذه المواجهة ولكن في العاصمة الفرنسية باريس، والتي عاد منها ريال مدريد خالي الوفاض سوى من صورة تذكارية لبرج إيفل عليها توقيع كلٌا من أنخيل دي ماريا وتوماس مونييه الذين استطاعوا تسجيل ثلاث أهداف نظيفة لباريس سان جيرمان في شباك الملكي.

زيدان: ريال مدريد لا يريد الانتقام من باريس سان جيرمان

مازال البطل الباريسي يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن البلانكوس الذي يحتاج فقط لنقطتين ليضمن تأهله نظراً لإبتعاد كلوب بروج صاحب المركز الثالث بخمسة نقاط آخرى، ولكن بعيداً عن جميع الحسابات فالمباراة القادمة هي مباراة ثأرية من الدرجة الأولى.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول نستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، الموعد، الغيابات والتشكيل المتوقع.

الغيابات، القنوات الناقلة ومواعيد المباريات للجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

ماركينيوس يكشف عن مكان اعتزاله وهدفه الشخصي القادم

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في المباراة القادمة ضد باريس سان جيرمان كلٌا من ناتشو، ماركو أسينسيو وخاميس رودريجيز بداعي الإصابة، بينما لن يغيب آي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

☕👋⚽ Good morning, madridistas! Start your day the right way by watching the GOALS and HIGHLIGHTS from our victory over @RealSociedadEN ! Click the link below 👇 #RMLiga